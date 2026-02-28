Иран призвал на сессии Совета МАГАТЭ обсудить угрозы объектам мирного атома

ВЕНА, 28 фев - РИА Новости. Иран призвал на срочной сессии Совета управляющих МАГАТЭ обсудить угрозы объектам мирной ядерной программы ИРИ.
"Учитывая чрезвычайную серьёзность обстоятельств, правительство Исламской Республики Иран настоятельно призывает генерального директора незамедлительно созвать специальную сессию Совета управляющих, чтобы государства-члены могли срочно рассмотреть продолжающиеся военные атаки и беспрецедентные угрозы в отношении мирных и находящихся под гарантиями объектов Исламской Республики Иран", - говорится в официальном письме постпредства Ирана в Вене к директору МАГАТЭ.
Обращение подписал посол и постпред Ирана в Вене Реза Наджафи.
Скан документа опубликован в официальном аккаунте постпредства Ирана в соцсети Х.
