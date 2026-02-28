Рейтинг@Mail.ru
Иран призвал на сессии Совета МАГАТЭ обсудить угрозы объектам мирного атома - РИА Новости, 28.02.2026
18:59 28.02.2026
Иран призвал на сессии Совета МАГАТЭ обсудить угрозы объектам мирного атома
Иран призвал на срочной сессии Совета управляющих МАГАТЭ обсудить угрозы объектам мирной ядерной программы ИРИ. РИА Новости, 28.02.2026
Иран призвал на сессии Совета МАГАТЭ обсудить угрозы объектам мирного атома

Иран призвал МАГАТЭ срочно обсудить угрозы объектам мирной ядерной программы

Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 28 фев - РИА Новости. Иран призвал на срочной сессии Совета управляющих МАГАТЭ обсудить угрозы объектам мирной ядерной программы ИРИ.
"Учитывая чрезвычайную серьёзность обстоятельств, правительство Исламской Республики Иран настоятельно призывает генерального директора незамедлительно созвать специальную сессию Совета управляющих, чтобы государства-члены могли срочно рассмотреть продолжающиеся военные атаки и беспрецедентные угрозы в отношении мирных и находящихся под гарантиями объектов Исламской Республики Иран", - говорится в официальном письме постпредства Ирана в Вене к директору МАГАТЭ.
Обращение подписал посол и постпред Ирана в Вене Реза Наджафи.
Скан документа опубликован в официальном аккаунте постпредства Ирана в соцсети Х.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
