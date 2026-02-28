Рейтинг@Mail.ru
МИД Белоруссии осудил удары США и Израиля по школе в Иране
18:43 28.02.2026
МИД Белоруссии осудил удары США и Израиля по школе в Иране
МИД Белоруссии осудил удары США и Израиля по школе в Иране - РИА Новости, 28.02.2026
МИД Белоруссии осудил удары США и Израиля по школе в Иране
Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что потрясено известиями о гибели десятков детей в результате удара по школе для девочек в Иране, и осуждает... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T18:43:00+03:00
2026-02-28T18:43:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Белоруссии осудил удары США и Израиля по школе в Иране

МИД Белоруссии заявил, что потрясен известиями о гибели детей в школе в Иране

© Кадр видео из соцсетейНа месте удара по школе на юге Ирана
На месте удара по школе на юге Ирана - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
На месте удара по школе на юге Ирана
МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что потрясено известиями о гибели десятков детей в результате удара по школе для девочек в Иране, и осуждает неизбирательное применение силы.
По данным минздрава Ирана, в результате ракетного удара по начальной школе для девочек в Минабе погибли не менее 60 детей, еще 80 человек получили ранения в результате попадания ракеты по школе на юге Ирана.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Не победит". Президент Израиля обратился к США на фоне операции в Иране
Вчера, 17:03
"В связи с началом совместных военных действий США и Израиля против Ирана решительно осуждаем любые вооруженные действия, ведущие к гибели гражданского населения, в том числе в результате неизбирательного применения силы. Особенно потрясены известиями из иранского города Минаб, где в результате удара по школе для девочек погибли десятки детей. В эти минуты наши мысли – с семьями погибших, мы искренне скорбим вместе с ними", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в связи с гибелью мирных граждан в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
МИД вновь призвал к дипломатическому разрешению конфликта.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В США нашли виновного в начале военной операции против Ирана
Вчера, 15:34
"Невольно задаемся вопросом: как смерть ни в чем не повинных девочек, мечтавших о будущем, может приблизить урегулирование любого, даже самого сложного политического вопроса? Убеждены, что нет и не может быть цели, оправдывающей гибель детей. В очередной раз призываем все стороны вернуться к разрешению разногласий исключительно политико-дипломатическим путем. Считаем, что международное сообщество должно приложить все усилия для недопущения гибели мирных граждан и эскалации насилия", - заявил МИД.
Ранее в субботу министерство призвало вовлеченные в обмен ударами страны отказаться от опасной конфронтации и вернуться к разрешению всех разногласий политико-дипломатическим путем.
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Будет сложно". СМИ узнали, как операция США в Иране повлияет на Украину
Вчера, 14:57
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Взрыв снаряда в Хайфе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"По всему региону": в США сделали тревожное заявление об оружии Ирана
Вчера, 18:22
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
