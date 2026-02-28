МИД Белоруссии осудил удары США и Израиля по школе в Иране

МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что потрясено известиями о гибели десятков детей в результате удара по школе для девочек в Иране, и осуждает неизбирательное применение силы.

"Невольно задаемся вопросом: как смерть ни в чем не повинных девочек, мечтавших о будущем, может приблизить урегулирование любого, даже самого сложного политического вопроса? Убеждены, что нет и не может быть цели, оправдывающей гибель детей. В очередной раз призываем все стороны вернуться к разрешению разногласий исключительно политико-дипломатическим путем. Считаем, что международное сообщество должно приложить все усилия для недопущения гибели мирных граждан и эскалации насилия", - заявил МИД.