МИД Белоруссии осудил удары США и Израиля по школе в Иране

МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что потрясено известиями о гибели десятков детей в результате удара по школе для девочек в Иране, и осуждает неизбирательное применение силы.
По данным минздрава Ирана, в результате ракетного удара по начальной школе для девочек в Минабе погибли не менее 60 детей, еще 80 человек получили ранения в результате попадания ракеты по школе на юге Ирана.
"В связи с началом совместных военных действий США и Израиля против Ирана решительно осуждаем любые вооруженные действия, ведущие к гибели гражданского населения, в том числе в результате неизбирательного применения силы. Особенно потрясены известиями из иранского города Минаб, где в результате удара по школе для девочек погибли десятки детей. В эти минуты наши мысли – с семьями погибших, мы искренне скорбим вместе с ними", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в связи с гибелью мирных граждан в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
МИД вновь призвал к дипломатическому разрешению конфликта.
"Невольно задаемся вопросом: как смерть ни в чем не повинных девочек, мечтавших о будущем, может приблизить урегулирование любого, даже самого сложного политического вопроса? Убеждены, что нет и не может быть цели, оправдывающей гибель детей. В очередной раз призываем все стороны вернуться к разрешению разногласий исключительно политико-дипломатическим путем. Считаем, что международное сообщество должно приложить все усилия для недопущения гибели мирных граждан и эскалации насилия", - заявил МИД.
Ранее в субботу министерство призвало вовлеченные в обмен ударами страны отказаться от опасной конфронтации и вернуться к разрешению всех разногласий политико-дипломатическим путем.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.