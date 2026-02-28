https://ria.ru/20260228/iran-2077488469.html
Во Франции осудили удары США и Израиля по Ирану
Во Франции осудили удары США и Израиля по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Во Франции осудили удары США и Израиля по Ирану
Левая партия "Непокорившаяся Франция" осудила удары США и Израиля по Ирану, заявив, что они выходят за рамки международного права. РИА Новости, 28.02.2026
Во Франции осудили удары США и Израиля по Ирану
Партия "Непокорившаяся Франция" назвала удары США и Израиля по Ирану актом войны