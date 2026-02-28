https://ria.ru/20260228/iran-2077487278.html
Число погибших при ударе по школе в Иране выросло до 85
Число погибших при ударе по школе в Иране выросло до 85 - РИА Новости, 28.02.2026
Число погибших при ударе по школе в Иране выросло до 85
Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 85,... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T18:33:00+03:00
2026-02-28T18:33:00+03:00
2026-02-28T18:41:00+03:00
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077422951_2:0:846:475_1920x0_80_0_0_44dec4da55c8b4c55679d01b7b2cc30a.jpg
https://ria.ru/20260228/katar-2077488242.html
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077422951_108:0:741:475_1920x0_80_0_0_11fa32ec005d8227d0f0bbbf11fc240c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Число погибших при ударе по школе в Иране выросло до 85
Число погибших при ударе по начальной школе на юге Ирана выросло до 85