Число погибших при ударе по школе в Иране выросло до 85
18:33 28.02.2026
Число погибших при ударе по школе в Иране выросло до 85
Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 85,... РИА Новости, 28.02.2026
2026
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Число погибших при ударе по школе в Иране выросло до 85

Число погибших при ударе по начальной школе на юге Ирана выросло до 85

ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 85, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Число погибших в начальной школе для девочек увеличилось до 85 человек", - говорится в сообщении.
