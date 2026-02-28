https://ria.ru/20260228/iran-2077486100.html
Иран применил гиперзвуковую ракету "Фаттах"
2026-02-28
Иран применил гиперзвуковую ракету "Фаттах"
Иранские военные в ходе конфликта с США и Израилем применили гиперзвуковую ракету "Фаттах", сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 01.03.2026
2026-02-28T18:27:00+03:00
2026-02-28T18:27:00+03:00
2026-03-01T06:09:00+03:00
иран
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077493727_0:265:598:714_1920x0_80_0_0_a003d46b211d1ee9ed486e925fbad174.jpg
иран, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иранские военные во время конфликта применили гиперзвуковую ракету "Фаттах"