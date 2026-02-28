Рейтинг@Mail.ru
Иран применил гиперзвуковую ракету "Фаттах"
18:27 28.02.2026 (обновлено: 06:09 01.03.2026)
Иран применил гиперзвуковую ракету "Фаттах"
Иранские военные в ходе конфликта с США и Израилем применили гиперзвуковую ракету "Фаттах", сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 01.03.2026
иран, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Иранские военные в ходе конфликта с США и Израилем применили гиперзвуковую ракету "Фаттах", сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
"Из Ирана была запущена гиперзвуковая ракета "Фаттах", - говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Взрыв снаряда в Хайфе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"По всему региону": в США сделали тревожное заявление об оружии Ирана
Иран, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
