"По всему региону": в США сделали тревожное заявление об оружии Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
18:22 28.02.2026
"По всему региону": в США сделали тревожное заявление об оружии Ирана
"По всему региону": в США сделали тревожное заявление об оружии Ирана
Оружейные системы Ирана способны нанести удары по всему Ближнему Востоку, передает телеканал CNN. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T18:22:00+03:00
2026-02-28T18:22:00+03:00
"По всему региону": в США сделали тревожное заявление об оружии Ирана

CNN: Иран способен нанести удары по всему Ближнему Востоку

© REUTERS / Rami ShlushВзрыв снаряда в Хайфе
Взрыв снаряда в Хайфе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Оружейные системы Ирана способны нанести удары по всему Ближнему Востоку, передает телеканал CNN.
Ирана есть тысячи ракет и дронов, способных наноситьудары по всему региону", — говорится в материале.
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Будет сложно". СМИ узнали, как операция США в Иране повлияет на Украину
Вчера, 14:57
Израиль и США в субботу начали военную операцию против Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов КСИР стали базы США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В США нашли виновного в начале военной операции против Ирана
Вчера, 15:34
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
