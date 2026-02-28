https://ria.ru/20260228/iran-2077485281.html
"По всему региону": в США сделали тревожное заявление об оружии Ирана
"По всему региону": в США сделали тревожное заявление об оружии Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
"По всему региону": в США сделали тревожное заявление об оружии Ирана
Оружейные системы Ирана способны нанести удары по всему Ближнему Востоку, передает телеканал CNN. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T18:22:00+03:00
2026-02-28T18:22:00+03:00
2026-02-28T18:22:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077443656_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_47755f2a6d9fcd2709ed142712bef84d.jpg
https://ria.ru/20260228/ukraina-2077426465.html
https://ria.ru/20260228/operatsiya-2077439480.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077443656_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_2da21c148a994d20774d9588fd8f8f0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
"По всему региону": в США сделали тревожное заявление об оружии Ирана
CNN: Иран способен нанести удары по всему Ближнему Востоку