Рейтинг@Mail.ru
Трамп и Нетаньяху провели беседу на фоне ситуации с Ираном - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 28.02.2026 (обновлено: 18:29 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/iran-2077485099.html
Трамп и Нетаньяху провели беседу на фоне ситуации с Ираном
Трамп и Нетаньяху провели беседу на фоне ситуации с Ираном - РИА Новости, 28.02.2026
Трамп и Нетаньяху провели беседу на фоне ситуации с Ираном
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне совместной операции против Ирана, сообщил в субботу 12-й... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T18:21:00+03:00
2026-02-28T18:29:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
дональд трамп
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020701250_0:157:3026:1859_1920x0_80_0_0_c85634ddfe38550d4018097a1b2307c8.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077485281.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020701250_337:0:3026:2017_1920x0_80_0_0_80b17719f8cb47406f5e24ac354a8a5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп и Нетаньяху провели беседу на фоне ситуации с Ираном

Трамп и Нетаньяху провели беседу на фоне операции США против Ирана

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне совместной операции против Ирана, сообщил в субботу 12-й канал израильского телевидения.
"Нетаньяху и Трамп провели беседу некоторое время назад", - говорится в сообщении.
Деталей разговора двух лидеров не приводится.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Взрыв снаряда в Хайфе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"По всему региону": в США сделали тревожное заявление об оружии Ирана
Вчера, 18:22
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала