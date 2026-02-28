https://ria.ru/20260228/iran-2077485099.html
Трамп и Нетаньяху провели беседу на фоне ситуации с Ираном
Трамп и Нетаньяху провели беседу на фоне ситуации с Ираном - РИА Новости, 28.02.2026
Трамп и Нетаньяху провели беседу на фоне ситуации с Ираном
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне совместной операции против Ирана, сообщил в субботу 12-й... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T18:21:00+03:00
2026-02-28T18:21:00+03:00
2026-02-28T18:29:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
дональд трамп
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020701250_0:157:3026:1859_1920x0_80_0_0_c85634ddfe38550d4018097a1b2307c8.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077485281.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020701250_337:0:3026:2017_1920x0_80_0_0_80b17719f8cb47406f5e24ac354a8a5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп и Нетаньяху провели беседу на фоне ситуации с Ираном
Трамп и Нетаньяху провели беседу на фоне операции США против Ирана