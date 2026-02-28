Рейтинг@Mail.ru
18:20 28.02.2026 (обновлено: 18:28 28.02.2026)
Иран продолжит реализовывать свое право на самооборону
Иран продолжит реализовывать свое право на самооборону
Иран продолжит реализовывать свое право на самооборону

Аракчи: Иран продолжит реализовывать свое право на самооборону

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
ООН, 28 фев - РИА Новости. Иран задействует все необходимые оборонительные возможности и средства для противодействия агрессии США и Израиля, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи в письме генсеку ООН, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Вооруженные силы Исламской Республики Иран задействуют все необходимые оборонительные возможности и средства для противодействия криминальной агрессии и сдерживания враждебных действий", - говорится в документе.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
ИранВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАИзраильВ мире
 
 
