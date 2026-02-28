Иран продолжит реализовывать свое право на самооборону

ООН, 28 фев - РИА Новости. Иран задействует все необходимые оборонительные возможности и средства для противодействия агрессии США и Израиля, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи в письме генсеку ООН, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Вооруженные силы Исламской Республики Иран задействуют все необходимые оборонительные возможности и средства для противодействия криминальной агрессии и сдерживания враждебных действий", - говорится в документе.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.