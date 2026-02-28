Рейтинг@Mail.ru
Три сотрудника безопасности экс-президента Ирана погибли из-за авиаудара
17:58 28.02.2026 (обновлено: 18:35 28.02.2026)
Три сотрудника безопасности экс-президента Ирана погибли из-за авиаудара
Три сотрудника безопасности экс-президента Ирана погибли из-за авиаудара
Три сотрудника службы безопасности экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада погибли в субботу в результате авиаударов Израиля, сообщил РИА Новости иранский... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:58:00+03:00
2026-02-28T18:35:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
махмуд ахмадинежад
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, израиль, тегеран (город), махмуд ахмадинежад, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Махмуд Ахмадинежад, Военная операция США и Израиля против Ирана
Три сотрудника безопасности экс-президента Ирана погибли из-за авиаудара

Три сотрудника безопасности Ахмадинежада погибли из-за авиаудара

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Три сотрудника службы безопасности экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада погибли в субботу в результате авиаударов Израиля, сообщил РИА Новости иранский осведомленный источник.
"Три его (Махмуда Ахмадинежада – ред.) сотрудника службы безопасности погибли", - сообщил источник.
Ранее иранский источник сообщал РИА Новости, что в результате израильского удара сам Ахмадинежад не пострадал, а ракетному удару подвергся только дом, где находились сотрудники службы безопасности.
В след за авиаударами Израиля по Тегерану в субботу в социальных сетях появились сообщения, что ряд ударов пришелся на резиденцию Ахмадинежада

