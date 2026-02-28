https://ria.ru/20260228/iran-2077481779.html
Три сотрудника безопасности экс-президента Ирана погибли из-за авиаудара
Три сотрудника безопасности экс-президента Ирана погибли из-за авиаудара - РИА Новости, 28.02.2026
Три сотрудника безопасности экс-президента Ирана погибли из-за авиаудара
Три сотрудника службы безопасности экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада погибли в субботу в результате авиаударов Израиля, сообщил РИА Новости иранский... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:58:00+03:00
2026-02-28T17:58:00+03:00
2026-02-28T18:35:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
махмуд ахмадинежад
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
тегеран (город)
2026
Три сотрудника безопасности экс-президента Ирана погибли из-за авиаудара
