Tasnim: Иран нанес удары по 14 американским базам
Иран нанес удары по "14 базам американских военных" на Ближнем Востоке, утверждает агентство Tasnim со ссылкой на военный источник. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:36:00+03:00
2026-02-28T17:36:00+03:00
2026-02-28T17:37:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
ближний восток
