17:36 28.02.2026 (обновлено: 17:37 28.02.2026)
Tasnim: Иран нанес удары по 14 американским базам
Tasnim: Иран нанес удары по 14 американским базам
Иран нанес удары по "14 базам американских военных" на Ближнем Востоке, утверждает агентство Tasnim со ссылкой на военный источник. РИА Новости, 28.02.2026
в мире, иран, сша, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
Tasnim: Иран нанес удары по 14 американским базам

Tasnim: Иран нанес удары по 14 американским базам на Ближнем Востоке

© REUTERS / StringerДым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Stringer
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн
ТЕГЕРАН , 28 фев - РИА Новости. Иран нанес удары по "14 базам американских военных" на Ближнем Востоке, утверждает агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Четырнадцать баз американских военных в регионе к настоящему времени подверглись ударам", - говорится в сообщении агентства.
Агентство отметило, что у США в некоторых странах есть более, чем одна "база".
