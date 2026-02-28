https://ria.ru/20260228/iran-2077476752.html
МИД Ирана завил, что верховный лидер страны жив после ударов
МИД Ирана завил, что верховный лидер страны жив после ударов - РИА Новости, 28.02.2026
МИД Ирана завил, что верховный лидер страны жив после ударов
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы, заявил глава министерства иностранных дел республики Аббас Аракчи на фоне ударов США... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:35:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
аббас аракчи
али хаменеи
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
2026
В мире, Иран, США, Израиль, Аббас Аракчи, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Ирана завил, что верховный лидер и президент страны живы после ударов