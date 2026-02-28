Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана завил, что верховный лидер страны жив после ударов
17:35 28.02.2026
МИД Ирана завил, что верховный лидер страны жив после ударов
2026-02-28T17:35:00+03:00
2026-02-28T17:35:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
аббас аракчи
али хаменеи
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, аббас аракчи, али хаменеи, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Аббас Аракчи, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Ирана завил, что верховный лидер и президент страны живы после ударов

Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы, заявил глава министерства иностранных дел республики Аббас Аракчи на фоне ударов США по Ирану.
"Насколько я знаю, да, они живы", - сказал Аракчи в интервью NBC.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Израиль завершил масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана
Вчера, 17:33
 
В миреИранСШАИзраильАббас АракчиАли ХаменеиМасуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
