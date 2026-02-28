Рейтинг@Mail.ru
Израиль завершил масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана
17:33 28.02.2026 (обновлено: 19:35 28.02.2026)
Израиль завершил масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана
Израиль завершил масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Израиль завершил масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана, сообщила в субботу пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль завершил масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана

ЦАХАЛ завершила масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
"Силы ЦАХАЛ недавно завершили масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана", - говорится в сообщении.
В ООН отреагировали на сообщения об ударе по школе в Иране
Вчера, 17:34
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Tasnim: Иран нанес удары по 14 американским базам
Вчера, 17:36
 
