Заявление МИД России об Иране вызвало бурную реакцию на Западе
Заявление МИД России об Иране вызвало бурную реакцию на Западе
Позиция Москвы может помочь закончить военную операцию США и Израиля в Иране, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, отреагировав на... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:33:00+03:00
2026
Мема: позиция РФ может поспособствовать окончанию боевых действий в Иране