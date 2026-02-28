Рейтинг@Mail.ru
Заявление МИД России об Иране вызвало бурную реакцию на Западе
28.02.2026
Заявление МИД России об Иране вызвало бурную реакцию на Западе
Заявление МИД России об Иране вызвало бурную реакцию на Западе
Позиция Москвы может помочь закончить военную операцию США и Израиля в Иране, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема
Заявление МИД России об Иране вызвало бурную реакцию на Западе

Мема: позиция РФ может поспособствовать окончанию боевых действий в Иране

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Позиция Москвы может помочь закончить военную операцию США и Израиля в Иране, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, отреагировав на заявление российского МИД.
"Москва продолжает выступать за мир даже в этой ситуации. Будем надеяться, что это позволит немедленно положить конец боевым действиям в Иране", — отметил он в соцсети X.
В субботу МИД России сообщил, что Москва в свете атаки США и Израиля против Ирана готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Закончится катастрофой". Нападение на Иран вызвало панику во Франции
Вчера, 15:02
Утром ЦАХАЛ нанесла превентивный удар по Ирану. Позже американский лидер Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. По словам главы Белого дома, ее цель — защита американского народа через устранение "угрозы" от иранского правительства.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал операцию против Ирана "Рык льва", а Пентагон — "Эпичная ярость".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Захарова прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке
Вчера, 17:27
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
