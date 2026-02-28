Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН осудил эскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/iran-2077475297.html
Генсек ООН осудил эскалацию на Ближнем Востоке
Генсек ООН осудил эскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
Генсек ООН осудил эскалацию на Ближнем Востоке
ГЕНСЕК ООН НА ФОНЕ АТАКИ США И ИЗРАИЛЯ НА ИРАН ЗАЯВИЛ, ЧТО ОСУЖДАЕТ ВОЕННУЮ ЭСКАЛАЦИЮ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:31:00+03:00
2026-02-28T17:31:00+03:00
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077445778_0:600:2573:2047_1920x0_80_0_0_2a9439e38dc83812295eeb6abcc9f3e7.jpg
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077445778_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c3568b64344cc837fc8625ac2ddebc72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ближний восток
Ближний Восток
Генсек ООН осудил эскалацию на Ближнем Востоке

Генсек ООН осудил военную эскалацию на Ближнем Востоке

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНСЕК ООН НА ФОНЕ АТАКИ США И ИЗРАИЛЯ НА ИРАН ЗАЯВИЛ, ЧТО ОСУЖДАЕТ ВОЕННУЮ ЭСКАЛАЦИЮ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
 
Ближний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала