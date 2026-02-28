https://ria.ru/20260228/iran-2077475297.html
Генсек ООН осудил эскалацию на Ближнем Востоке
Генсек ООН осудил эскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
Генсек ООН осудил эскалацию на Ближнем Востоке
ГЕНСЕК ООН НА ФОНЕ АТАКИ США И ИЗРАИЛЯ НА ИРАН ЗАЯВИЛ, ЧТО ОСУЖДАЕТ ВОЕННУЮ ЭСКАЛАЦИЮ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ РИА Новости, 28.02.2026
Генсек ООН осудил эскалацию на Ближнем Востоке
Генсек ООН осудил военную эскалацию на Ближнем Востоке