В ICAN осудили эскалацию на Ближнем Востоке

ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Применение силы против Ирана не решит проблему распространения ядерного оружия, заявили РИА Новости в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).
"На прошлой неделе продолжались переговоры по иранской ядерной программе. Эта опасная эскалация подорвала перспективы успеха", - добавил он.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
