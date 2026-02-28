Индия призвала стороны конфликта вокруг Ирана проявлять сдержанность

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев - РИА Новости. Индия глубоко обеспокоена последними событиями в Иране и регионе Персидского залива, призывает стороны конфликта проявлять сдержанность и избегать эскалации, заявил МИД Индии.
"Индия глубоко обеспокоена последними событиями в Иране и регионе Персидского залива. Мы настоятельно призываем все стороны проявлять сдержанность, избегать эскалации и уделять первостепенное внимание безопасности гражданского населения", - говорится в заявлении.
В министерстве добавили, что для деэскалации напряженности и решения основных проблем следует продолжать диалог и дипломатию.
"Суверенитет и территориальная целостность всех государств должны уважаться", - подчеркнул МИД Индии.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.