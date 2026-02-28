Рейтинг@Mail.ru
Индия призвала стороны конфликта вокруг Ирана проявлять сдержанность - РИА Новости, 28.02.2026
17:24 28.02.2026 (обновлено: 19:39 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/iran-2077472870.html
Индия призвала стороны конфликта вокруг Ирана проявлять сдержанность
Индия призвала стороны конфликта вокруг Ирана проявлять сдержанность - РИА Новости, 28.02.2026
Индия призвала стороны конфликта вокруг Ирана проявлять сдержанность
Индия глубоко обеспокоена последними событиями в Иране и регионе Персидского залива, призывает стороны конфликта проявлять сдержанность и избегать эскалации,... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:24:00+03:00
2026-02-28T19:39:00+03:00
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
в мире, индия, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Индия, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Индия призвала стороны конфликта вокруг Ирана проявлять сдержанность

Индия призвала стороны конфликта вокруг Ирана избегать эскалации

© РИА Новости / Евгений Биятов
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Флаг Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев - РИА Новости. Индия глубоко обеспокоена последними событиями в Иране и регионе Персидского залива, призывает стороны конфликта проявлять сдержанность и избегать эскалации, заявил МИД Индии.
"Индия глубоко обеспокоена последними событиями в Иране и регионе Персидского залива. Мы настоятельно призываем все стороны проявлять сдержанность, избегать эскалации и уделять первостепенное внимание безопасности гражданского населения", - говорится в заявлении.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В ICAN осудили эскалацию на Ближнем Востоке
Вчера, 17:27
В министерстве добавили, что для деэскалации напряженности и решения основных проблем следует продолжать диалог и дипломатию.
"Суверенитет и территориальная целостность всех государств должны уважаться", - подчеркнул МИД Индии.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Акция под лозунгом Никаких компромиссов и капитуляции - борьба против США в связи с атакой США и Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Тегеране проходит акция в связи с атакой США и Израиля
Вчера, 17:23
 
В миреИндияИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
