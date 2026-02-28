Индия призвала стороны конфликта вокруг Ирана проявлять сдержанность

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев - РИА Новости. Индия глубоко обеспокоена последними событиями в Иране и регионе Персидского залива, призывает стороны конфликта проявлять сдержанность и избегать эскалации, заявил МИД Индии.

В министерстве добавили, что для деэскалации напряженности и решения основных проблем следует продолжать диалог и дипломатию.