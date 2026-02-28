В Тегеране проходит акция в связи с атакой США и Израиля

ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Акция под лозунгом "Никаких компромиссов и капитуляции - борьба против США" в связи с атакой США и Израиля проходит в Тегеране на площади Палестины, сообщает агентство ISNA.
"Скандирование лозунга "Никаких компромиссов, никакой капитуляции - борьба против Америки" звучат на митинге, осуждающем нападение США и сионистского режима в Тегеране на площади Палестины", - говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.