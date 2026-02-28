https://ria.ru/20260228/iran-2077467723.html
Конфликт вокруг Ирана может продлиться не один день, заявили в Италии
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни выразил мнение, что конфликт вокруг Ирана может продлиться не один день. РИА Новости, 28.02.2026
Конфликт вокруг Ирана может продлиться не один день, заявили в Италии
