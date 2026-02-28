Конфликт вокруг Ирана может продлиться не один день, заявили в Италии

РИМ, 28 фев – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни выразил мнение, что конфликт вокруг Ирана может продлиться не один день.

"Посмотрим, как будет развиваться ситуация, как долго продлится эта атака: это точно не будет атака на один день. Цель – сократить ракетный и ядерный потенциал Ирана", - заявил он в новостном выпуске телеканала Rai2.