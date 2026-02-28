https://ria.ru/20260228/iran-2077466553.html
В Иране могут находиться до ста российских туристов
В Иране могут находиться до ста российских туристов - РИА Новости, 28.02.2026
В Иране могут находиться до ста российских туристов
В настоящее время в Иране могут находиться от 50 до 100 российских туристов, сообщил РИА Новости представитель Минэкономразвития России в Иране Рифат Асанов. РИА Новости, 28.02.2026
