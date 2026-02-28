Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ не знали заранее об операции против Ирана, сообщают СМИ - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/iran-2077466105.html
ОАЭ не знали заранее об операции против Ирана, сообщают СМИ
ОАЭ не знали заранее об операции против Ирана, сообщают СМИ - РИА Новости, 28.02.2026
ОАЭ не знали заранее об операции против Ирана, сообщают СМИ
ОАЭ не знали заранее об операции против Тегерана, но ожидали ее, исходя из итогов переговоров Ирана и США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатического... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:05:00+03:00
2026-02-28T17:05:00+03:00
в мире
иран
сша
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077371897_0:0:2033:1143_1920x0_80_0_0_e9e682d54b01e25370c0d7dd171d0903.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077393698.html
иран
сша
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077371897_0:0:1525:1143_1920x0_80_0_0_d9ebc632dfa2b72e4c0ae498805b1bf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
ОАЭ не знали заранее об операции против Ирана, сообщают СМИ

CNN: ОАЭ не знали заранее об операции против Ирана, но ждали ее

© Кадр видео из соцсетейДым на месте израильского удара по Тегерану
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ОАЭ не знали заранее об операции против Тегерана, но ожидали ее, исходя из итогов переговоров Ирана и США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатического советника президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвара Гаргаша.
Израиль и США нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
«
"Гаргаш заявил, что ОАЭ не были заранее уведомлены о военной операции, но ожидали ее, исходя из результатов американо-иранских переговоров", - говорится в сообщении канала.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
NBC: Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке
Вчера, 12:48
 
В миреИранСШАОАЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала