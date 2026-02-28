Рейтинг@Mail.ru
"Не победит". Президент Израиля обратился к США на фоне операции в Иране
17:03 28.02.2026
"Не победит". Президент Израиля обратился к США на фоне операции в Иране
"Не победит". Президент Израиля обратился к США на фоне операции в Иране
в мире
израиль
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
сша
иран
в мире, израиль, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Не победит". Президент Израиля обратился к США на фоне операции в Иране

Президент Израиля Герцог обратился к США по поводу операции против Ирана

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Израиля Исаак Герцог после начала операции против Ирана обратился к ЦАХАЛ и американской армии.
"Я поздравляю израильскую армию и вооруженные силы США со смелой совместной операцией "Рык льва" <…> Граждане Израиля, впереди нас ждут непростые времена, но мы — сильный народ, и никто не сможет победить нас и нашу стойкость", — написал он в соцсети X.
Ранее NBC News со ссылкой на неназванного дипломата одной из ближневосточных стран сообщил, что Израиль сорвал переговоры между США и Ираном по достижению ядерной сделки, хотя они казались "близкими к успеху".
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреИзраильСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
