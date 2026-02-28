Рейтинг@Mail.ru
16:46 28.02.2026
Поисковики зафиксировали взрывной интерес американцев к Ирану и Израилю
2026-02-28T16:46:00+03:00
2026-02-28T16:46:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана

Поисковики зафиксировали взрывной интерес американцев к Ирану и Израилю

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Интерес американцев к Ирану и Израилю достиг рекордных за последние восемь месяцев показателей на фоне ударов США по Ирану, выяснило РИА Новости, проанализировав данные поисковых запросов.
Количество поисковых запросов "Иран" из США начало резко расти около 23.00 пятницы по времени Вашингтона (07.00 мск) и к 11.00 мск уже достигло максимального значения.
Показатели выше последний раз наблюдались в июне 2025 года, когда США провели операцию "Полуночный молот" против ядерных объектов Ирана, подсчитало РИА Новости. Интерес к июньской операции также резко увеличился с началом сообщений об атаке на Иран.
При этом частота запросов "Израиль" также начала расти около 01.00 EST (09.00 мск.) и всего за час достигла рекордных с июня 2025 значений.
Более того, на фоне ударов по Ирану американцы также начали искать слово "война" чаще, чем в любой другой отрезок времени за последние три месяца.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
