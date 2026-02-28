Рейтинг@Mail.ru
При ударе по школе на юге Ирана погибли более 150 детей - РИА Новости, 28.02.2026
16:34 28.02.2026 (обновлено: 20:08 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/iran-2077455643.html
При ударе по школе на юге Ирана погибли более 150 детей
При ударе по школе на юге Ирана погибли более 150 детей - РИА Новости, 28.02.2026
При ударе по школе на юге Ирана погибли более 150 детей
При попадании ракеты по начальной школе для девочек на юге Ирана могли погибнуть до 160 учащихся, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
2026-02-28T16:34:00+03:00
2026-02-28T20:08:00+03:00
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
дональд трамп
сша
иран
израиль
сша
Новости
Разрушенная школа в Иране после удара Израиля
Разрушенная школа в Иране после удара Израиля
Разрушенная школа на юге Ирана, где погибли ученики
Число погибших учеников школы в результате удара на юге Ирана возросло до 40, еще 48 пострадали, передает агентство Mehr. Кадры с места трагедии публикуют в соцсетях.
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп, сша
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп, США
При ударе по школе на юге Ирана погибли более 150 детей

При ударе по школе на юге Ирана погибли от 150 до 160 детей

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. При попадании ракеты по начальной школе для девочек на юге Ирана могли погибнуть до 160 учащихся, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"К настоящему моменту погибли от 150 до 160 человек", — приводит его слова агентство ISNA.
Ранее в субботу иранский Минздрав сообщал, что по меньшей мере еще 80 девочек пострадали.
Школа "Шаджаре Тайебе" находится в округе Минаб в провинции Хормозган.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Как заявили в Тель-Авиве, ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран обвинил руководство этих стран в неоправданной агрессии и в ответ нанес удары по Израилю, штабу Пятого флота США в Бахрейне и другим базам американских ВС в Катаре, ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии и Иордании.
Различные СМИ пишут о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреИранИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампСША
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
