https://ria.ru/20260228/iran-2077455643.html
При ударе по школе на юге Ирана погибли более 150 детей
При ударе по школе на юге Ирана погибли более 150 детей - РИА Новости, 28.02.2026
При ударе по школе на юге Ирана погибли более 150 детей
При попадании ракеты по начальной школе для девочек на юге Ирана могли погибнуть до 160 учащихся, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T16:34:00+03:00
2026-02-28T16:34:00+03:00
2026-02-28T20:08:00+03:00
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077499493_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_61488e392d60ab960e7e3ef64030b044.jpg
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Разрушенная школа в Иране после удара Израиля
Разрушенная школа в Иране после удара Израиля
2026-02-28T16:34
true
PT2M22S
Разрушенная школа на юге Ирана, где погибли ученики
Число погибших учеников школы в результате удара на юге Ирана возросло до 40, еще 48 пострадали, передает агентство Mehr. Кадры с места трагедии публикуют в соцсетях.
2026-02-28T16:34
true
PT0M15S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077499493_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9474bcbdba81d44b7b95080d449b1c0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп, сша
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп, США
При ударе по школе на юге Ирана погибли более 150 детей
При ударе по школе на юге Ирана погибли от 150 до 160 детей МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. При попадании ракеты по начальной школе для девочек на юге Ирана могли погибнуть до 160 учащихся, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"К настоящему моменту погибли от 150 до 160 человек", — приводит его слова агентство ISNA.
Ранее в субботу иранский Минздрав сообщал, что по меньшей мере еще 80 девочек пострадали.
Школа "Шаджаре Тайебе" находится в округе Минаб в провинции Хормозган.
В субботу
США
и Израиль начали масштабную военную операцию против
Ирана
. Как заявили в Тель-Авиве, ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома
Дональд Трамп
, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран обвинил руководство этих стран в неоправданной агрессии и в ответ нанес удары по Израилю, штабу Пятого флота США в Бахрейне и другим базам американских ВС в
Катаре
, ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии и
Иордании
.
Различные СМИ пишут о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД
Сергей Лавров
подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана © AP Photo
Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.
Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.
1 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.
Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.
2 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour
Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.
Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.
3 из 9
© AP Photo
Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.
Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.
4 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour
Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.
Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.
5 из 9
© Getty Images
Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.
Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.
6 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".
7 из 9
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.
Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.
8 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.
Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.
9 из 9
Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.
1 из 9
Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.
2 из 9
Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.
3 из 9
Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.
4 из 9
Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.
5 из 9
Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.
6 из 9
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".
7 из 9
Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.
8 из 9
Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.
9 из 9