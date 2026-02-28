Аналитик рассказал, чего лишится рынок нефти из-за ударов по Ирану

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Если удары США по Ирану затронут экспортную инфраструктуру Ирана, то мировой рынок недосчитается 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки, тем не менее ОПЕК+ может этот объем компенсировать, заявил РИА Новости замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов.

Торги нефтью на мировых биржевых площадках сейчас закрыты, возобновятся в ночь на понедельник по московскому времени. Фролов отметил, что влияние на котировки будет зависеть от продолжительности и интенсивности конфликта.

"Если удары продолжатся и затронут экспортную инфраструктуру Ирана, то рынок недосчитается примерно 1,5 миллиона баррелей в сутки. Это существенный объем, но его можно компенсировать за счет роста производства в странах ОПЕК+ . Также у Ирана есть альтернативные пути поставки нефти. Вопрос в том, как сильно они будут повреждены (и будут ли)", - сказал аналитик.