Аналитик рассказал, чего лишится рынок нефти из-за ударов по Ирану
2026-02-28T16:12:00+03:00
Аналитик рассказал, чего лишится рынок нефти из-за ударов по Ирану
Фролов: рынок лишится 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки из-за ударов по Ирану
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Если удары США по Ирану затронут экспортную инфраструктуру Ирана, то мировой рынок недосчитается 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки, тем не менее ОПЕК+ может этот объем компенсировать, заявил РИА Новости замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп
заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана
. Согласно заявлению премьера Израиля Биньямина Нетаньяху
, это совместная операция двух стран.
Торги нефтью на мировых биржевых площадках сейчас закрыты, возобновятся в ночь на понедельник по московскому времени. Фролов отметил, что влияние на котировки будет зависеть от продолжительности и интенсивности конфликта.
"Если удары продолжатся и затронут экспортную инфраструктуру Ирана, то рынок недосчитается примерно 1,5 миллиона баррелей в сутки. Это существенный объем, но его можно компенсировать за счет роста производства в странах ОПЕК+
. Также у Ирана есть альтернативные пути поставки нефти. Вопрос в том, как сильно они будут повреждены (и будут ли)", - сказал аналитик.
Если же текущие удары не перерастут в нечто большее, затронув нефтяную промышленность Ирана, то мировой рынок отреагирует лишь небольшим всплеском цен, полагает он.