Аналитик рассказал, чего лишится рынок нефти из-за ударов по Ирану
16:12 28.02.2026
Аналитик рассказал, чего лишится рынок нефти из-за ударов по Ирану
Аналитик рассказал, чего лишится рынок нефти из-за ударов по Ирану
Максим Зубков
Аналитик рассказал, чего лишится рынок нефти из-за ударов по Ирану

Фролов: рынок лишится 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки из-за ударов по Ирану

Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Если удары США по Ирану затронут экспортную инфраструктуру Ирана, то мировой рынок недосчитается 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки, тем не менее ОПЕК+ может этот объем компенсировать, заявил РИА Новости замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Согласно заявлению премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, это совместная операция двух стран.
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
Вчера, 14:24
Торги нефтью на мировых биржевых площадках сейчас закрыты, возобновятся в ночь на понедельник по московскому времени. Фролов отметил, что влияние на котировки будет зависеть от продолжительности и интенсивности конфликта.
"Если удары продолжатся и затронут экспортную инфраструктуру Ирана, то рынок недосчитается примерно 1,5 миллиона баррелей в сутки. Это существенный объем, но его можно компенсировать за счет роста производства в странах ОПЕК+. Также у Ирана есть альтернативные пути поставки нефти. Вопрос в том, как сильно они будут повреждены (и будут ли)", - сказал аналитик.
Если же текущие удары не перерастут в нечто большее, затронув нефтяную промышленность Ирана, то мировой рынок отреагирует лишь небольшим всплеском цен, полагает он.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Эпическая ярость". К чему приведет операция США в Иране
Вчера, 13:07
 
