Иран начал новую волну ракетной атаки на Израиль
Иран начал новую волну ракетной атаки на Израиль
Иран начал новую волну ракетной атаки на Израиль в ответ на нападение США и Израиля, сообщает иранское государственное телевидение IRIB. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
израиль
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
сша
иран
