США попали в ловушку Израиля, заявил помощник главы МИД Ирана
16:05 28.02.2026 (обновлено: 19:36 28.02.2026)
США попали в ловушку Израиля, заявил помощник главы МИД Ирана
США попали в ловушку Израиля, присоединившись к атаке по Ирану, заявил в субботу замглавы иранского МИД по экономическим вопросам Хамид Ганбари. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T16:05:00+03:00
2026-02-28T19:36:00+03:00
США попали в ловушку Израиля, заявил помощник главы МИД Ирана

СТАМБУЛ, 28 фев - РИА Новости. США попали в ловушку Израиля, присоединившись к атаке по Ирану, заявил в субботу замглавы иранского МИД по экономическим вопросам Хамид Ганбари.
Израиль и США нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"США попали в ловушку Израиля... Мы считаем эту атаку дипломатическим предательством", - заявил Ганбари катарскому телеканалу Al Jazeera.
По словам заместителя министра, США не заслуживают играть значительную роль в мире, так как не придерживаются своих слов.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Иран начал новую волну ракетной атаки на Израиль
Вчера, 16:09
 
