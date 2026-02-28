https://ria.ru/20260228/iran-2077448572.html
США попали в ловушку Израиля, заявил помощник главы МИД Ирана
США попали в ловушку Израиля, заявил помощник главы МИД Ирана
США попали в ловушку Израиля, присоединившись к атаке по Ирану, заявил в субботу замглавы иранского МИД по экономическим вопросам Хамид Ганбари. РИА Новости, 28.02.2026
США попали в ловушку Израиля, заявил помощник главы МИД Ирана
