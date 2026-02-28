Турция заявила, что не поддерживает атаки на Иран

АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы поддержке Анкарой атак на Иран, заявив, что республика не участвует в конфликтах, стороной которых не является, и не предоставляет свою военную инфраструктуру в интересах каких-либо государств.

"Утверждения, появившиеся в некоторых социальных сетях о том, что Турция поддерживает последние нападения на Иран , являются полностью беспочвенными и носят характер дезинформации", — говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

В администрации подчеркнули, что Турция не предоставляет свои воздушные, наземные и морские силы, включая воздушное пространство, для оперативных целей в интересах каких-либо сторон. Этот подход назван одним из базовых принципов внешней политики и безопасности страны.

Отмечается также, что суверенные права Турции над воздушным, наземным и морским пространством являются "полными и неоспоримыми", а любые решения, касающиеся этих сфер, принимаются исключительно на основе оценок национальной безопасности и под контролем уполномоченных органов.

Власти призвали общественность не доверять спекулятивным сообщениям и ориентироваться только на официальные источники информации.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана

МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.