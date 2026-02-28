https://ria.ru/20260228/iran-2077444492.html
Иран пообещал преподать США и Израилю урок, который они заслуживают
Иран пообещал преподать США и Израилю урок, который они заслуживают - РИА Новости, 28.02.2026
Иран пообещал преподать США и Израилю урок, который они заслуживают
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после атак на Исламскую Республику пообещал преподать США и Израилю "урок, который они заслуживают". РИА Новости, 28.02.2026
Иран пообещал преподать США и Израилю урок, который они заслуживают
Аракчи пообещал преподать США и Израилю урок, который они заслуживают