Иран пообещал преподать США и Израилю урок, который они заслуживают - РИА Новости, 28.02.2026
15:52 28.02.2026 (обновлено: 19:41 28.02.2026)
Иран пообещал преподать США и Израилю урок, который они заслуживают
Иран пообещал преподать США и Израилю урок, который они заслуживают
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после атак на Исламскую Республику пообещал преподать США и Израилю "урок, который они заслуживают".
Иран пообещал преподать США и Израилю урок, который они заслуживают

Аракчи пообещал преподать США и Израилю урок, который они заслуживают

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после атак на Исламскую Республику пообещал преподать США и Израилю "урок, который они заслуживают".
"Наши мощные вооруженные силы (были - ред.) готовы к этому дню и преподадут агрессорам урок, которого они заслуживают", - написал он в соцсети X.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Вучич сравнил атаку на Иран и агрессию на Югославию 1999 года
