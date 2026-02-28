https://ria.ru/20260228/iran-2077442357.html
Израиль сообщил о еще одном ракетном запуске со стороны Ирана
Израиль сообщил о еще одном ракетном запуске со стороны Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Израиль сообщил о еще одном ракетном запуске со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оповестила население страны об очередном ракетном запуске со стороны Ирана. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:46:00+03:00
2026-02-28T15:46:00+03:00
2026-02-28T19:41:00+03:00
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077401827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ceeb6e22dc4b1e04a9f84000ab487255.jpg
https://ria.ru/20260228/operatsiya-2077439480.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077401827_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_da772a106e42a573118380af946e85fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль сообщил о еще одном ракетном запуске со стороны Ирана
ЦАХАЛ сообщил о еще одном ракетном запуске со стороны Ирана