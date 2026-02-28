https://ria.ru/20260228/iran-2077440400.html
Число погибших после удара по школе в Иране выросло до 57
Число погибших после удара по школе в Иране выросло до 57 - РИА Новости, 28.02.2026
Число погибших после удара по школе в Иране выросло до 57
Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки Израиля на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до... РИА Новости, 28.02.2026
Число погибших после удара по школе в Иране выросло до 57
SNN: число погибших после удара по школе в Иране выросло до 57 человек