Глава МИД Ирана сообщил Лаврову о планах срочного созыва СБ ООН
Глава МИД Ирана сообщил Лаврову о планах срочного созыва СБ ООН - РИА Новости, 28.02.2026
Глава МИД Ирана сообщил Лаврову о планах срочного созыва СБ ООН
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о планах срочного созыва Совбеза ООН, сообщили в российском РИА Новости, 28.02.2026
Глава МИД Ирана сообщил Лаврову о планах срочного созыва СБ ООН
