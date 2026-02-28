Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана сообщил Лаврову о планах срочного созыва СБ ООН - РИА Новости, 28.02.2026
15:35 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/iran-2077439851.html
Глава МИД Ирана сообщил Лаврову о планах срочного созыва СБ ООН
Глава МИД Ирана сообщил Лаврову о планах срочного созыва СБ ООН - РИА Новости, 28.02.2026
Глава МИД Ирана сообщил Лаврову о планах срочного созыва СБ ООН
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о планах срочного созыва Совбеза ООН, сообщили в российском РИА Новости, 28.02.2026
в мире, иран, россия, сша, аббас аракчи, сергей лавров, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, США, Аббас Аракчи, Сергей Лавров, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава МИД Ирана сообщил Лаврову о планах срочного созыва СБ ООН

Глава МИД Ирана Аракчи сообщил Лаврову о планах срочного созыва СБ ООН

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о планах срочного созыва Совбеза ООН, сообщили в российском МИД.
"Он (Аракчи - ред.) сообщил о планах срочного созыва Совета Безопасности ООН",- говорится в сообщении министерства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Глава МИД Ирана сообщил Лаврову о планах отразить атаку США и Израиля
Вчера, 15:32
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Иран надеется на Россию СБ ООН на фоне ударов Израиля, сообщил источник
17 июня 2025, 20:26
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреИранРоссияСШААббас АракчиСергей ЛавровООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
