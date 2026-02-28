Рейтинг@Mail.ru
Иран утверждает, что уничтожил американский радар в Катаре - РИА Новости, 28.02.2026
15:34 28.02.2026 (обновлено: 16:18 28.02.2026)
Иран утверждает, что уничтожил американский радар в Катаре
Иран утверждает, что уничтожил американский радар в Катаре - РИА Новости, 28.02.2026
Иран утверждает, что уничтожил американский радар в Катаре
Иран утверждает, что уничтожил американский радар FP132 в Катаре, который используется для обнаружения баллистических ракет, говорится в заявлении КСИР (Корпус... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
катар
сша
иран
катар
сша
иран
в мире, военная операция сша и израиля против ирана, катар, сша, иран
В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, Катар, США, Иран
Иран утверждает, что уничтожил американский радар в Катаре

Иран утверждает, что уничтожил американский радар FPS132 в Катаре

Тегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Иран утверждает, что уничтожил американский радар FP132 в Катаре, который используется для обнаружения баллистических ракет, говорится в заявлении КСИР (Корпус стражей исламской революции, часть вооруженных сил Ирана).
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
"Американский радар FP132 с радиусом действия 5000 километров, расположенный в Катаре… для отслеживания баллистических ракет, был уничтожен", - приводит заявление КСИР гостелерадио Ирана.

В миреВоенная операция США и Израиля против ИранаКатарСШАИран
 
 
