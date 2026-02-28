https://ria.ru/20260228/iran-2077438543.html
Иранское посольство заявило, что страна будет отвечать агрессорам
Иранское посольство заявило, что страна будет отвечать агрессорам - РИА Новости, 28.02.2026
Иранское посольство заявило, что страна будет отвечать агрессорам
Иран, основываясь на неотъемлемом праве на самооборону, приложит все усилия для защиты своей территории, суверенитета и национальных интересов и будет... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:32:00+03:00
2026-02-28T15:32:00+03:00
2026-02-28T15:32:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
wechat
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077435854.html
https://ria.ru/20260228/ssha-2077434875.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, wechat, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, WeChat, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иранское посольство заявило, что страна будет отвечать агрессорам
Посольство Ирана в КНР заявило о готовности страны ответить на удары
ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Иран, основываясь на неотъемлемом праве на самооборону, приложит все усилия для защиты своей территории, суверенитета и национальных интересов и будет решительно отвечать агрессорам, следует из заявления иранского посольства в Китае.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Основываясь на своем неотъемлемом праве на самооборону и общепризнанных нормах международного права, Исламская Республика Иран приложит все усилия для защиты своей территории, суверенитета и национальных интересов и будет решительно отвечать агрессорам", - говорится в заявлении, опубликованном иранской дипмиссией в своем аккаунте в соцсети WeChat.
Посольство Ирана подчеркнуло, что иранские власти решительно осуждают агрессивные действия США и Израиля, нарушающие территориальную целостность и национальный суверенитет ИРИ и приводящие к гибели невинных мирных жителей.
"Эти действия нарушают основные принципы международного права и грубо противоречат Уставу Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении дипмиссии.