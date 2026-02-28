Иранское посольство заявило, что страна будет отвечать агрессорам

ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Иран, основываясь на неотъемлемом праве на самооборону, приложит все усилия для защиты своей территории, суверенитета и национальных интересов и будет решительно отвечать агрессорам, следует из заявления иранского посольства в Китае.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

"Основываясь на своем неотъемлемом праве на самооборону и общепризнанных нормах международного права, Исламская Республика Иран приложит все усилия для защиты своей территории, суверенитета и национальных интересов и будет решительно отвечать агрессорам", - говорится в заявлении, опубликованном иранской дипмиссией в своем аккаунте в соцсети WeChat.

Посольство Ирана подчеркнуло, что иранские власти решительно осуждают агрессивные действия США и Израиля, нарушающие территориальную целостность и национальный суверенитет ИРИ и приводящие к гибели невинных мирных жителей.