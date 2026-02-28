Рейтинг@Mail.ru
Израиль еще не проводил оценку результатов атак по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
15:22 28.02.2026 (обновлено: 16:18 28.02.2026)
Израиль еще не проводил оценку результатов атак по Ирану
Израиль еще не проводил оценку результатов атак по Ирану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) до сих пор проводит оценку результатов атаки по Ирану, сообщила в субботу пресс-служба армии. РИА Новости, 28.02.2026
Израиль еще не проводил оценку результатов атак по Ирану

ЦАХАЛ еще не проводила оценку результатов атак по Ирану

© REUTERS / Social MediaПоследствия американо-израильского удара в Тегеране
Последствия американо-израильского удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Social Media
Последствия американо-израильского удара в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) до сих пор проводит оценку результатов атаки по Ирану, сообщила в субботу пресс-служба армии.
"В настоящее время (ЦАХАЛ - ред.) оценивает результаты атаки (по Ирану -ред.)",- говорится в сообщении.

Бахрейн и Кувейт заявили о праве ответить на удары Ирана
