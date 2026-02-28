https://ria.ru/20260228/iran-2077435974.html
Израиль еще не проводил оценку результатов атак по Ирану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) до сих пор проводит оценку результатов атаки по Ирану, сообщила в субботу пресс-служба армии. РИА Новости, 28.02.2026
