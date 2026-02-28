Рейтинг@Mail.ru
Иран ударил по штабу Пятого флота США в Бахрейне и другим военным базам - РИА Новости, 28.02.2026
15:21 28.02.2026 (обновлено: 23:58 28.02.2026)
Иран ударил по штабу Пятого флота США в Бахрейне и другим военным базам
Иран ударил по штабу Пятого флота США в Бахрейне и другим военным базам - РИА Новости, 28.02.2026
Иран ударил по штабу Пятого флота США в Бахрейне и другим военным базам
Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по штабу пятого флота США в Бахрейне и другим базам США в Катаре, ОАЭ, а также военным целям в Израиле, сообщил... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:21:00+03:00
2026-02-28T23:58:00+03:00
в мире
сша
иран
бахрейн
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
бахрейн
Момент попадания иранского дрона по объекту на военной базе США в Бахрейн
Кадры попадания иранского дрона, как сообщается, по объекту на военной базе США в Бахрейне, публикуются в соцсетях.
в мире, сша, иран, бахрейн, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Бахрейн, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран ударил по штабу Пятого флота США в Бахрейне и другим военным базам

Иран ударил по штабу Пятого флота США в Бахрейне и военным базам в Катаре и ОАЭ

ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по штабу пятого флота США в Бахрейне и другим базам США в Катаре, ОАЭ, а также военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).
"Ракеты и беспилотники КСИР ударили по штабу пятого флота США в Бахрейне, а также другим американским базам в Катаре, ОАЭ, также под удар попали военные центры и центры безопасности на оккупированных территориях (на территории Израиля)", - говорится в заявлении, которое приводит агентство IRNA.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран назвал операцию против США "Правдивое обещание 4"
Вчера, 15:19
 
В миреСШАИранБахрейнВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
