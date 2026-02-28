ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по штабу пятого флота США в Бахрейне и другим базам США в Катаре, ОАЭ, а также военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).
Иран ударил по штабу Пятого флота США в Бахрейне и другим военным базам
Иран ударил по штабу Пятого флота США в Бахрейне и другим военным базам - РИА Новости, 28.02.2026
Иран ударил по штабу Пятого флота США в Бахрейне и другим военным базам
Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по штабу пятого флота США в Бахрейне и другим базам США в Катаре, ОАЭ, а также военным целям в Израиле, сообщил... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:21:00+03:00
2026-02-28T15:21:00+03:00
2026-02-28T23:58:00+03:00
в мире
сша
иран
бахрейн
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
бахрейн
Момент попадания иранского дрона по объекту на военной базе США в Бахрейн
Кадры попадания иранского дрона, как сообщается, по объекту на военной базе США в Бахрейне, публикуются в соцсетях.
Иран ударил по штабу Пятого флота США в Бахрейне и другим военным базам