Швейцарский МИД рассказал о канале связи между США и Ираном
28.02.2026
15:19 28.02.2026
Швейцарский МИД рассказал о канале связи между США и Ираном
Канал связи Иран-США через Швейцарию используется, сообщили РИА Новости в МИД Швейцарии на фоне атаки Израиля и США на Иран. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
иран
сша
швейцария
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
швейцария
2026
в мире, иран, сша, швейцария, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Швейцария, Военная операция США и Израиля против Ирана
Швейцарский МИД рассказал о канале связи между США и Ираном

ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Канал связи Иран-США через Швейцарию используется, сообщили РИА Новости в МИД Швейцарии на фоне атаки Израиля и США на Иран.
"Да, Швейцария постоянно предлагает свои добрые услуги заинтересованным сторонам. И, как вы знаете, в силу нашего мандата на защиту американских интересов в Иране, у нас существует канал связи между Ираном и Соединенными Штатами. Этот канал используется", - заявил официальный представитель МИД конфедерации Николя Бидо.
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
Вчера, 14:05
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
Вчера, 14:24
 
В мире, Иран, США, Швейцария, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
