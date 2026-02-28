Швейцарский МИД рассказал о канале связи между США и Ираном

ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Канал связи Иран-США через Швейцарию используется, сообщили РИА Новости в МИД Швейцарии на фоне атаки Израиля и США на Иран.
"Да, Швейцария постоянно предлагает свои добрые услуги заинтересованным сторонам. И, как вы знаете, в силу нашего мандата на защиту американских интересов в Иране, у нас существует канал связи между Ираном и Соединенными Штатами. Этот канал используется", - заявил официальный представитель МИД конфедерации Николя Бидо.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
Вчера, 14:24