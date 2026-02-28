Рейтинг@Mail.ru
Число погибших школьников на юге Ирана выросло до 51 - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 28.02.2026 (обновлено: 15:19 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/iran-2077433618.html
Число погибших школьников на юге Ирана выросло до 51
Число погибших школьников на юге Ирана выросло до 51 - РИА Новости, 28.02.2026
Число погибших школьников на юге Ирана выросло до 51
Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки Израиля на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:14:00+03:00
2026-02-28T15:19:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077427779_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_198adf4262dc1534a03f188b58853642.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077428141.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разрушенная школа на юге Ирана, где погибли ученики
Число погибших учеников школы в результате удара на юге Ирана возросло до 40, еще 48 пострадали, передает агентство Mehr. Кадры с места трагедии публикуют в соцсетях.
2026-02-28T15:14
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077427779_217:0:1657:1080_1920x0_80_0_0_80434930594ba6e508f4d59ecc3e8a53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Число погибших школьников на юге Ирана выросло до 51

Число погибших школьников на юге Ирана выросло до 51, еще 60 ранены

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки Израиля на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 51, еще 60 человек получили ранения, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.
"На данный момент в результате атаки Израиля по начальной школе для девочек в Минабе погиб 51 учащийся, еще 60 учениц получили ранения", - говорится в сообщении.
Ранее иранский телеканал SNN сообщал о 42 погибших и 48 раненных учащихся школы.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Закончится катастрофой". Нападение на Иран вызвало панику во Франции
Вчера, 15:02
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала