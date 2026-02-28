https://ria.ru/20260228/iran-2077433618.html
Число погибших школьников на юге Ирана выросло до 51
Разрушенная школа на юге Ирана, где погибли ученики
Число погибших учеников школы в результате удара на юге Ирана возросло до 40, еще 48 пострадали, передает агентство Mehr. Кадры с места трагедии публикуют в соцсетях.
