Франция запросила проведение заседания СБ ООН по ситуации с Ираном
Франция запрашивает проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Иране, заявил в субботу президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 28.02.2026
Франция запросила экстренное заседание СБ ООН по ситуации вокруг Ирана