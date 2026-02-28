Рейтинг@Mail.ru
15:06 28.02.2026 (обновлено: 15:10 28.02.2026)
Франция запросила проведение заседания СБ ООН по ситуации с Ираном
Франция запросила проведение заседания СБ ООН по ситуации с Ираном
Франция запрашивает проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Иране, заявил в субботу президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 28.02.2026
в мире, франция, иран, оон
В мире, Франция, Иран, ООН
Франция запросила экстренное заседание СБ ООН по ситуации вокруг Ирана

© Кадр видео из соцсетейНа месте удара по школе на юге Ирана
На месте удара по школе на юге Ирана - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
На месте удара по школе на юге Ирана
ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Франция запрашивает проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Иране, заявил в субботу президент страны Эммануэль Макрон.
"Франция запрашивает экстренное заседание Совета Безопасности ООН", - написал он на своей странице в соцсети X.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
На месте удара по школе на юге Ирана - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Число погибших учеников школы на юге Ирана выросло до 42
Вчера, 15:09
 
В миреФранцияИранООН
 
 
