"Закончится катастрофой". Нападение на Иран вызвало панику во Франции
"Закончится катастрофой". Нападение на Иран вызвало панику во Франции - РИА Новости, 28.02.2026
"Закончится катастрофой". Нападение на Иран вызвало панику во Франции
Нападение Израиля и США на Иран обернется непредсказуемыми последствиями, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:02:00+03:00
2026-02-28T15:02:00+03:00
2026-02-28T15:36:00+03:00
в мире
иран
франция
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
министерство обороны сша
флориан филиппо
"Закончится катастрофой". Нападение на Иран вызвало панику во Франции
Филиппо: атака на Иран приведет к катастрофе в долгосрочной перспективе