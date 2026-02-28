Рейтинг@Mail.ru
МИД России сделал заявление в связи с ситуацией вокруг Ирана
13:59 28.02.2026 (обновлено: 14:14 28.02.2026) дополняется ...
МИД России сделал заявление в связи с ситуацией вокруг Ирана
2026-02-28T13:59:00+03:00
2026-02-28T14:14:00+03:00
россия
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
россия, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Россия, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
МИД России сделал заявление в связи с ситуацией вокруг Ирана

МИД России призвал к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Москва требует немедленно вернуть ситуацию вокруг ирана в русло политико-дипломатического урегулирования, заявили в МИД РФ.
“Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов”, - говорится на сайте дипведомства.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Число погибших школьниц при ударе на юге Ирана выросло до 18
