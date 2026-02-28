https://ria.ru/20260228/iran-2077413031.html
МИД России сделал заявление в связи с ситуацией вокруг Ирана
МИД России сделал заявление в связи с ситуацией вокруг Ирана
МИД России сделал заявление в связи с ситуацией вокруг Ирана
Москва требует немедленно вернуть ситуацию вокруг ирана в русло политико-дипломатического урегулирования, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:59:00+03:00
2026-02-28T13:59:00+03:00
2026-02-28T14:14:00+03:00
россия
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://ria.ru/20260228/iran-2077414447.html
россия
иран
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
россия, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Россия, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
МИД России сделал заявление в связи с ситуацией вокруг Ирана
МИД России призвал к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана