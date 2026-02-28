Атака на Иран: позорный провал с первой секунды

В эти минуты объединенные силы США и Израиля осуществляют массовые удары по Ирану.

Помимо десятков военных и ключевых инфраструктурных объектов атакованы места потенциального нахождения лидеров страны (по некоторым сведениям, президент и духовный лидер Ирана не пострадали и находятся в безопасных укрытиях).

В ответ Иран начал ответные действия, в том числе нанеся удары по Израилю и по американской военной базе в Бахрейне.

Военные сводки идут нескончаемым потоком.

Но самое интересное и печально-ироничное заключается в том, что сейчас должны были продолжаться чрезвычайно успешные переговоры по иранской ядерной программе, где иранцы согласились практически на все и разговор шел уже о конкретных деталях.

Сияющий искренним желанием избежать эскалации госсекретарь США Рубио буквально сегодня утром поручил дипломатам "воздержаться от любых публичных комментариев, способных негативно повлиять на ход ядерных переговоров с Ираном". Ведь режим тишины очень важен для мира во всем мире, не правда ли?

Уже все было настолько хорошо и усталые улыбки переговорщиков были настолько широки, что глава МИД Омана Бадр Аль-Бусаиди радостно сообщил, что "мирное соглашение между США и Ираном сейчас в пределах досягаемости", что вроде как договорились: никакого ядерного оружия, проверки, мир навсегда. А как иначе? Иран пошел на немыслимые уступки — в частности, даже согласился не хранить на своей территории обогащенный уран, пригодный для создания ядерного оружия, и готов допускать на ядерные объекты американских инспекторов.

И вот наступил Шаббат, когда в теории правоверным иудеям нельзя убивать никакую живую травинку и былинку, и тут по исламской республике полетели бомбы и ракеты, а израильский министр обороны объявил о "превентивном" ударе по Ирану, после чего в Израиле ввели чрезвычайное положение. Моссад, тоже празднующий Шаббат, в своих официальных соцсетях призвал иранцев помочь "вернуть Иран в его славные дни", что бы это ни значило.

Кто-то уже успел подумать, что коварные израильтяне подставили Трампа, чтобы заставить его втянуться в их военную авантюру.

Но оказалось, что втягивать никого никуда не надо. Трамп объявил, что США "начали масштабную военную операцию против Ирана", и призвал КСИР сложить оружие, а иранцев — свергнуть правительство: "Возможно, это ваш единственный шанс на поколения вперед". Причина операции, ясное дело, "защита американских граждан от иранской угрозы", которая всегда возникает со стороны стран, у которых много угрожающих нефти и газа.

"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана © AP Photo Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов. © AP Photo Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур. © REUTERS / Majid Asgaripour Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану. © REUTERS / Majid Asgaripour Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля. © AP Photo Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана. © REUTERS / Majid Asgaripour Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах. © Getty Images Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость". © REUTERS / Majid Asgaripour Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне. © Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля. © REUTERS / Majid Asgaripour

Также объясняется, что решение об атаке принято, потому что Трамп "был недоволен ходом переговоров". Правда, его тут же сдали в Минобороны Израиля, где сообщили, что "операция планировалась месяцами, дата начала была определена несколько недель назад", а целью операции изначально являлась смена режима в Иране. При этом удар, как и в случае с Венесуэлой, нанесен в выходные, когда уже закончились торги на фондовом рынке США, чтобы к понедельнику удар по котировкам был уже не такой сильный. Мирный Шаббат Шаббатом, а денежки любят счет.

Иными словами, ровно как и в прошлый раз, США нанесли удар по Ирану в разгар переговоров и на фоне очень глубоких и содержательных дискуссий о том, где и сколько килограммов урана определенной степени обогащения должны храниться, кто кому и когда что должен показывать, какие ракеты на сколько километров и сантиметров можно производить и так далее, вплоть до формы бороды у церемониального часового у дверей в ядерный погреб.

Просто, как написал Дмитрий Медведев, "все переговоры с Ираном — операция прикрытия", потому что "никто ни о чем особенно и не хотел договариваться", то есть "миротворец в очередной раз показал лицо".

Может быть, это совпадение, а может, и нет, но в конце прошлого года конгресс принял Закон об оборонном бюджете, в котором помимо прочего был дан прямой приказ министру войны США срочно внедрить во все американские военные доктрины концепцию "когнитивной войны" и сделать эту концепцию центральной. Дедлайн — 31 марта 2026 года.

Вместо фокуса на физическом уничтожении противника когнитивная война направлена на нарушение, манипуляцию или влияние на процессы принятия им решений. Взамен уничтожения или нейтрализации целей когнитивная война нацелена на ментальные и когнитивные способности противника, создавая путаницу, сомнения или хаос.

Будет полезно принять во внимание, что сейчас одна из главных целей НАТО в пока непрямом противостоянии с Россией — именно "когнитивное превосходство" (Cognitive Superiority).

Другими словами, когда будут говорить о мире — готовься к войне, когда будут обсуждать разоружение — срочно удваивай военное производство, а если предлагают вызвать землемеров с рулетками, чтобы точно-преточно определить, кто куда должен отойти, — то однозначно уже начали заправлять стратегические бомбовозы.

США сейчас уверены, что они в очередной раз всех перехитрили. Но они перехитрили только самих себя, потому что вероломной атакой на Иран они окончательно уничтожили единственную валюту, которая котируется выше всего в мире, — доверие.