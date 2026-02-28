https://ria.ru/20260228/iran-2077410713.html
В Иране десятки учащихся оказались под завалами в школе
Десятки учащихся находятся под завалами после удара по школе на юге Ирана в провинции Хормозган, передает агентство ISNA. РИА Новости, 28.02.2026
Десятки учащихся оказались под завалами после удара по школе на юге Ирана