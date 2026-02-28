Рейтинг@Mail.ru
В Иране десятки учащихся оказались под завалами в школе
13:53 28.02.2026 (обновлено: 14:51 28.02.2026)
В Иране десятки учащихся оказались под завалами в школе
В Иране десятки учащихся оказались под завалами в школе - РИА Новости, 28.02.2026
В Иране десятки учащихся оказались под завалами в школе
Десятки учащихся находятся под завалами после удара по школе на юге Ирана в провинции Хормозган, передает агентство ISNA. РИА Новости, 28.02.2026
иран, в мире
Иран, В мире
В Иране десятки учащихся оказались под завалами в школе

Десятки учащихся оказались под завалами после удара по школе на юге Ирана

© Кадр видео из соцсетейНа месте удара по школе на юге Ирана
На месте удара по школе на юге Ирана - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
На месте удара по школе на юге Ирана
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Десятки учащихся находятся под завалами после удара по школе на юге Ирана в провинции Хормозган, передает агентство ISNA.
«
"Десятки человек из числа учащихся этой школы находятся под завалами, некоторых удалось вызволить. Точная информация о погибших и пострадавших официально не объявлялась", - говорится в сообщении.
Агентство отметило, что в том же районе находится больница, которая также получила частичные повреждения.
Удар, по данным СМИ, был нанесен по начальной школе в округе Минаб. Ранее агентство IRNA передавало, что под израильский удар в Минабе попала школа для девочек, погибли пять человек.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
