Иран заявил о готовности атаковать США и Израиль до полного поражения
Иран заявил о готовности атаковать США и Израиль до полного поражения - РИА Новости, 28.02.2026
Иран заявил о готовности атаковать США и Израиль до полного поражения
Иран продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля, заявил командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:49:00+03:00
2026-02-28T13:49:00+03:00
2026-02-28T14:05:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран заявил о готовности атаковать США и Израиль до полного поражения
Абдоллахи: Иран продолжит наносить удары до полного поражения США и Израиля