Иран заявил о готовности атаковать США и Израиль до полного поражения

"Как мы и заявляли, в ответ на агрессию США и сионистского режима в отношении Ирана, по всем оккупированным территориям и американским базам в регионе был нанесен сокрушительный ракетный удар, эта операция продолжится без остановки до полного поражения врага", - приводит гостелерадиокомпания Ирана его слова.