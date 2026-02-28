Рейтинг@Mail.ru
Атака США на Иран стала самой обсуждаемой темой в соцсети Х - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/iran-2077408503.html
Атака США на Иран стала самой обсуждаемой темой в соцсети Х
Атака США на Иран стала самой обсуждаемой темой в соцсети Х - РИА Новости, 28.02.2026
Атака США на Иран стала самой обсуждаемой темой в соцсети Х
Атака США на Иран стала самой обсуждаемой темой в соцсети Х. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:42:00+03:00
2026-02-28T13:42:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077406573_0:54:3008:1746_1920x0_80_0_0_65e06cba96528268e51c7455181bc553.jpg
https://ria.ru/20260228/ljajeny-2077408055.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077406573_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_4721f4e3e5cd14267e51e756c8636bee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, ближний восток, министерство обороны сша
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Министерство обороны США

Атака США на Иран стала самой обсуждаемой темой в соцсети Х

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Атака США на Иран стала самой обсуждаемой темой в соцсети Х.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
В Штатах атака стала самой обсуждаемой темой в соцсети Х - как следует из данных портала, пользователи рассуждают о вероятности разрастания конфликта до глобального.
На втором месте "Операция "Эпическая ярость" - так Пентагон назвал американскую атаку.
Среди других обсуждаемых тем: влияние случившегося на страны Ближнего Востока.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Фон дер Ляйен прокомментировала ситуацию в Иране
Вчера, 13:40
 
В миреСШАИранБлижний ВостокМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала