https://ria.ru/20260228/iran-2077408503.html
Атака США на Иран стала самой обсуждаемой темой в соцсети Х
Атака США на Иран стала самой обсуждаемой темой в соцсети Х - РИА Новости, 28.02.2026
Атака США на Иран стала самой обсуждаемой темой в соцсети Х
Атака США на Иран стала самой обсуждаемой темой в соцсети Х. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:42:00+03:00
2026-02-28T13:42:00+03:00
2026-02-28T13:42:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077406573_0:54:3008:1746_1920x0_80_0_0_65e06cba96528268e51c7455181bc553.jpg
https://ria.ru/20260228/ljajeny-2077408055.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077406573_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_4721f4e3e5cd14267e51e756c8636bee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, ближний восток, министерство обороны сша
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Министерство обороны США