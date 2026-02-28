Рейтинг@Mail.ru
При атаке Израиля на школу в Иране погибли пять человек - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 28.02.2026 (обновлено: 13:58 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/iran-2077405980.html
При атаке Израиля на школу в Иране погибли пять человек
При атаке Израиля на школу в Иране погибли пять человек - РИА Новости, 28.02.2026
При атаке Израиля на школу в Иране погибли пять человек
По меньшей мере пять человек погибли в результате атаки Израиля на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана, это ученицы начальной школы, сообщает... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:28:00+03:00
2026-02-28T13:58:00+03:00
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077406573_0:54:3008:1746_1920x0_80_0_0_65e06cba96528268e51c7455181bc553.jpg
https://ria.ru/20250613/iran-2022582539.html
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077406573_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_4721f4e3e5cd14267e51e756c8636bee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
При атаке Израиля на школу в Иране погибли пять человек

IRNA: при атаке Израиля на Иран погибли пять учениц начальной школы

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 28 фев — РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли в результате атаки Израиля на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана, это ученицы начальной школы, сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные власти.
"В ходе сегодняшних атак сионистского режима на округ Минаб была атакована начальная школа для девочек, в результате чего погибло пять учениц", — говорится в сообщении.
Это первые жертвы, о которых сообщает иранская сторона.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте израильского удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
По меньшей мере пять человек погибло в результате ударов Израиля по Ирану
13 июня 2025, 06:16
 
В миреИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала