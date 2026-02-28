https://ria.ru/20260228/iran-2077405980.html
При атаке Израиля на школу в Иране погибли пять человек
При атаке Израиля на школу в Иране погибли пять человек - РИА Новости, 28.02.2026
При атаке Израиля на школу в Иране погибли пять человек
По меньшей мере пять человек погибли в результате атаки Израиля на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана, это ученицы начальной школы, сообщает... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:28:00+03:00
2026-02-28T13:28:00+03:00
2026-02-28T13:58:00+03:00
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077406573_0:54:3008:1746_1920x0_80_0_0_65e06cba96528268e51c7455181bc553.jpg
https://ria.ru/20250613/iran-2022582539.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077406573_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_4721f4e3e5cd14267e51e756c8636bee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
При атаке Израиля на школу в Иране погибли пять человек
IRNA: при атаке Израиля на Иран погибли пять учениц начальной школы