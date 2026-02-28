Рейтинг@Mail.ru
Премьер Финляндии призвал вернуться к диалогу на Ближнем Востоке
13:22 28.02.2026
Премьер Финляндии призвал вернуться к диалогу на Ближнем Востоке
Премьер Финляндии Петтери Орпо на фоне эскалации на Ближнем Востоке призвал вернуться к диалогу и дипломатии. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:22:00+03:00
2026-02-28T13:22:00+03:00
в мире
финляндия
ближний восток
петтери орпо
финляндия
ближний восток
в мире, финляндия, ближний восток, петтери орпо
В мире, Финляндия, Ближний Восток, Петтери Орпо
Премьер Финляндии призвал вернуться к диалогу на Ближнем Востоке

Премьер Финляндии Орпо призвал к диалогу и дипломатии на фоне ситуации в Иране

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Финляндии Петтери Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер Финляндии Петтери Орпо на фоне эскалации на Ближнем Востоке призвал вернуться к диалогу и дипломатии.
«
"Мы вновь наблюдаем военную эскалацию на Ближнем Востоке. Сейчас самое важное - как можно быстрее остановить атаки и возможные контратаки. Финляндия считает важным вернуться к диалогу и дипломатии, чтобы найти долгосрочное решение ситуации в Иране", - написал Орпо в соцсети X.
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
СМИ: ряд командиров КСИР и чиновников погибли при ударах по Ирану
В миреФинляндияБлижний ВостокПеттери Орпо
 
 
