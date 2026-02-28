https://ria.ru/20260228/iran-2077404391.html
Премьер Финляндии призвал вернуться к диалогу на Ближнем Востоке
Премьер Финляндии призвал вернуться к диалогу на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
Премьер Финляндии призвал вернуться к диалогу на Ближнем Востоке
Премьер Финляндии Петтери Орпо на фоне эскалации на Ближнем Востоке призвал вернуться к диалогу и дипломатии. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:22:00+03:00
2026-02-28T13:22:00+03:00
2026-02-28T13:22:00+03:00
в мире
финляндия
ближний восток
петтери орпо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928186677_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_2e5d30c372af9acc8f6884ce5c137b63.jpg
https://ria.ru/20260228/smi-2077404240.html
финляндия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928186677_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_d6707029665a087a80b89bba807f3b45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, ближний восток, петтери орпо
В мире, Финляндия, Ближний Восток, Петтери Орпо
Премьер Финляндии призвал вернуться к диалогу на Ближнем Востоке
Премьер Финляндии Орпо призвал к диалогу и дипломатии на фоне ситуации в Иране