https://ria.ru/20260228/iran-2077403277.html
В иранском парламенте заявили о готовности к затяжной войне
В иранском парламенте заявили о готовности к затяжной войне - РИА Новости, 28.02.2026
В иранском парламенте заявили о готовности к затяжной войне
Иран готов к затяжной войне и применению любых методов обороны, заявил РИА Новости председатель комитета национальной безопасности парламента Ирана Ибрахим... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:17:00+03:00
2026-02-28T13:17:00+03:00
2026-02-28T13:59:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077378591_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_56fb5a9e1c761147979c352969bad95a.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077401142.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077378591_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0be9e8dabf04bfff2f811553ca7541e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В иранском парламенте заявили о готовности к затяжной войне
Азизи: Иран готов к затяжной войне и любым методам обороны