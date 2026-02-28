Рейтинг@Mail.ru
Иран закрыл воздушное пространство
13:10 28.02.2026 (обновлено: 13:59 28.02.2026)
Иран закрыл воздушное пространство
Иран закрыл воздушное пространство - РИА Новости, 28.02.2026
Иран закрыл воздушное пространство
Воздушное пространство Ирана закрыто до последующего уведомления на фоне атак США и Израиля по исламской республике, заявил официальный представитель... РИА Новости, 28.02.2026
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран закрыл воздушное пространство

IRNA: Иран закрыл воздушное пространство до последующего уведомления

© Фото : соцсетиДым в районе аэропорта Мехрабад в Тегеране, Иран
Дым в районе аэропорта Мехрабад в Тегеране, Иран
© Фото : соцсети
Дым в районе аэропорта Мехрабад в Тегеране, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Воздушное пространство Ирана закрыто до последующего уведомления на фоне атак США и Израиля по исламской республике, заявил официальный представитель организации гражданской авиации Ирана Маджид Ахаван.
"Воздушное пространство Ирана закрывается до последующего уведомления", - сказал Ахаван, его слова приводит иранское агентство IRNA.
Ранее Ахаван сообщал, что воздушное пространство Ирана закрыто на шесть часов.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
