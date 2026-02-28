https://ria.ru/20260228/iran-2077401466.html
Иран закрыл воздушное пространство
Иран закрыл воздушное пространство - РИА Новости, 28.02.2026
Иран закрыл воздушное пространство
Воздушное пространство Ирана закрыто до последующего уведомления на фоне атак США и Израиля по исламской республике, заявил официальный представитель... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:10:00+03:00
2026-02-28T13:10:00+03:00
2026-02-28T13:59:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
Иран закрыл воздушное пространство
IRNA: Иран закрыл воздушное пространство до последующего уведомления