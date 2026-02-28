Рейтинг@Mail.ru
13:10 28.02.2026
Белый дом не уведомил конгресс заранее о нанесении ударов по Ирану
Белый дом не уведомил конгресс заранее о нанесении ударов по Ирану
в мире, иран, сша
В мире, Иран, США
Белый дом не уведомил конгресс заранее о нанесении ударов по Ирану

Сенатор Рид: США не уведомили конгресс заранее перед ударами по Ирану

© REUTERS / Al DragoБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Al Drago
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Администрация США не уведомила конгресс заблаговременно перед нанесением ударов по Ирану, заявил в субботу сенатор-демократ Джек Рид, возглавляющий комитет сената по вооружённым силам.
"Президент едва упомянул Иран в самой продолжительной речи о положении страны в истории. Он не обозначил цель. Конгресс не получил никаких реальных брифингов или разведданных, и трудно оправдать действия без обоснования", — говорится в заявлении сенатора.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран обстрелял ракетами четыре американские базы на Ближнем Востоке
В миреИранСША
 
 
