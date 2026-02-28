https://ria.ru/20260228/iran-2077401142.html
Белый дом не уведомил конгресс заранее о нанесении ударов по Ирану
Белый дом не уведомил конгресс заранее о нанесении ударов по Ирану
Администрация США не уведомила конгресс заблаговременно перед нанесением ударов по Ирану, заявил в субботу сенатор-демократ Джек Рид, возглавляющий комитет... РИА Новости, 28.02.2026
Белый дом не уведомил конгресс заранее о нанесении ударов по Ирану
Сенатор Рид: США не уведомили конгресс заранее перед ударами по Ирану