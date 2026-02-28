https://ria.ru/20260228/iran-2077399476.html
Иран обстрелял ракетами четыре американские базы на Ближнем Востоке
Иран обстрелял ракетами четыре американские базы на Ближнем Востоке - в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне, передает агентство Fars. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:06:00+03:00
2026-02-28T13:06:00+03:00
2026-02-28T14:00:00+03:00
в мире
иран
катар
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
иран
катар
оаэ
Иран обстрелял ракетами четыре американские базы на Ближнем Востоке
Fars: Иран атаковал ракетами четыре военных базы США на Ближнем Востоке